Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Światło słoneczne we wnętrzach jest tym bardziej pożądane im mamy go mniej w wyniku złego usytuowania budynku, małej wielkości okien, zacienienia przez otaczające obiekty jak drzewa lub inne uwarunkowania, na które nie mamy wpływu. Czasami godzimy się z faktem niedoświetlania swoich wnętrz przykładając większą wagę do innych cech danej nieruchomości jak niższy czynsz najmu lub korzystniejsza cena zakupu mieszkania. Jest to jednak zawsze kompromis osiągnięty kosztem zdrowia i komfortu życia. Heliostat sferyczny, roboczo nazwany przez nasz zespół Heliosferą, jest rozwiązaniem, które przywróci te wartości domownikom i najemcom. Heliosfera ma szanse na nowo zdefiniować branżę urbanistyki oraz architektury zarówno budynków jak i ich wnętrz. Nasze rozwiązanie uzupełni przestrzeń inteligentnego miasta wprowadzając do niego nowe, pragmatyczne elementy małej architektury promujące zrównoważony styl życia. Heliosfera doprowadzi naturalne światło słoneczne głęboko do wnętrz biur, mieszkań czy domów.

Istota wynalazku

Heliosfera jest nowym rodzajem heliostatu czyli obracającym się urządzeniem, które stale odbija światło słoneczne w jeden, nieruchomy cel. Celem tym może być okno, co w rezultacie pozwala na doświetlanie pomieszczeń o głębokim planie. Jeżeli odbiornikiem światła nie jest otwór okienny ale panele fotowoltaiczne, Heliosfera zwiększa ilość generowanej energii takich paneli, pozwala zachować ich optymalne parametry pracy oraz wydłużyć ich żywotność. Heliosfera posiada zatem wiele możliwych obszarów zastosowań.

Nowością jest nie tylko budowa naszego urządzenia ale istota jego funkcjonowania. Transparentna obudowa o kształcie sfery unosi się na bardzo cienkiej warstwie płynu w rozumieniu wody lub sprężonego powietrza, dzięki czemu urządzenie swobodnie się obraca przy zużyciu małej ilości energii. W środku obudowy oprócz zwierciadła płaskiego, które jest odpowiedzialne za odbijanie promieniowania słonecznego, znajduje się również mechanizm do pozycjonowania urządzenia w oczekiwanym kierunku. Element ten można nazwać wózkiem, ponieważ wyposażony jest w dwa koła napędowe, które jeżdżąc po wewnętrznej stronie obudowy dokonuje przemieszenia środka ciężkości heliostatu o odpowiedni kąt, a w rezultacie oczekiwany obrót bądź przechył zwierciadła. Sterowanie wózka odbywa się bezprzewodowo z wykorzystaniem aplikacji na urządzeniach mobilnych dzięki czemu istnieje możliwość integracji Heliosfery z innymi systemami znajdującymi się w biurze czy domu takie jak oświetlenie.

Dzięki zamknięciu wszystkich elementów technicznych w środku obudowy, urządzenie znacząco zyskało na estetyce a przez to pojawiła się możliwość jego zastosowania w przestrzeni ogólnodostępnej. Heliosfera nie jest wrażliwa na kurz czy inne zanieczyszczenia miejskie związane m.in. z ptakami. Jest również odporna na oddziaływanie skrajnych warunków atmosferycznych jak porywiste wiatry, wyładowania atmosferyczne czy gradobicie.

Potencjał komercjalizacji

Celujemy w rozwiązanie skalowalne i masowe. Heliosfera co do założenia ma być pakowana i wysyłana jako produkt gotowy. Dystrybucja produktu będzie obejmowała wszystkie kraje objęte szeroko-pojętym systemem logistyki. Zakładamy różne zastosowanie dla naszego rozwiązania. Dla przykładu John Smith (UK) oraz Ola Nordmann (NO) wykorzystają ją aby doświetlić wnętrze swoich mieszkań lub domów, Max Mustermann (DE) aby doświetlić panele fotowoltaiczne a przez to podwyższyć ich wydajność, Mario Rossi (I) aby dodać estetyczny element do swojego ogrodu, natomiast Jan Kowalski (PL) aby doświetlić zielony wewnętrzny ogród lub atrium, ponieważ lubi jasne i zielone wnętrza.