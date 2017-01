Konsorcjum w składzie:

Janusz Kołodziejczyk - kierownik,

Wojciech Moćko,

Małgorzata Kalisz,

Marcin Ornowski,

Magdalena Szymańska.

Istota wynalazku:

Istotą wynalazku jest konstrukcja umożliwiająca zastosowanie mechanizmu wymiany akumulatorów zarówno w samochodach elektrycznych projektowanych od podstaw, ale także w samochodach poddawanych konwersji z napędu spalinowego na elektryczny. W drugim przypadku specjalna rama jest montowana w miejscu zbiornika paliwa. Dostosowana do niej kaseta zawierająca akumulatory trakcyjne posiada system mocowań oraz połączeń elektrycznych umożliwiających pewne zamocowanie w ramie pod względem elektrycznym jak i mechanicznym. W skład wynalazku wchodzi platforma transportowa, na której dostarcza się naładowane akumulatory trakcyjne. Platforma posiada system prowadnic pozycjonujących jej położenie względem pojazdu. W pierwszej fazie wymiany następuję demontaż rozładowanych akumulatorów trakcyjnych, a w drugiej zainstalowanie naładowanych baterii.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Jednym z głównych problemów dotyczących eksploatacji samochodów elektrycznych jest ich ograniczony w stosunku do spalinowych odpowiedników zasięg oraz długi czas ładowania baterii. Należy podkreślić, że nawet zastosowanie akumulatorów przeznaczonych do szybkiego ładowania nie rozwiązuje do końca problemu ponieważ są one znacznie droższe od typowo stosowanych, a ponadto wymagają dostarczenia dużej energii elektrycznej w krótkim czasie co zaburza stabilność sieci energetycznej. Zastosowanie wynalazku rozwiązuje powyższe problemy. Biorąc pod uwagę postępujący rozwój elektromobilności na świecie oraz plany odnośnie rozszerzenia floty samochodów elektrycznych w Polsce, można przewidywać duży popyt na rozwiązania umożliwiające szybką wymianę akumulatorów.