Disney English to skuteczna i sprawdzona w wielu szkołach metoda polegająca na całkowitym zanurzeniu się w świecie znanych i lubianych bohaterów filmów i kreskówek Disneya.

W kursach Disney English wzięło udział już ponad 140 tys. dzieci. Od jesieni 2017 r. po raz pierwszy będą mogli do nich dołączyć również uczniowie z Polski. Metoda jest wprowadzana w dwóch głównych sieciach szkół językowych – Profi-Lingua i Empik School*. Na czym polega Disney English?

Podstawowym celem programu jest nie tyle nauczenie dziec­ka zagadnień związanych z językiem angielskim, ile umożliwienie naturalnego przyswajania języka i rozbudzenie u dzieci pasji do nauki.

Każdy, kto uczył się języka „na siłę” albo spotkał się z blokadą językową przy mówieniu w teoretycznie znanym mu języku, doskonale rozumie, jak ważne są to umiejętności. Znajomość gramatyki nie zawsze bowiem przekłada się na umiejętność komunikowania się w danym języku. Dlatego metoda Disney English stwarza autentyczne sytuacje komunikacyjne, dające szanse na wykorzystanie znajomości języka w codziennym życiu malucha.

Metoda opiera się też na wykorzystaniu naturalnych predyspozycji każdego dziecka, połączeniu nauki z zabawą i prowadzeniu zajęć w środowisku przyjaznym dla uczniów.

Na pierwszy rzut oka to właśnie atmosfera wyróżnia szkołę, w której prowadzone są zajęcia. W nauce towarzyszą dzieciom ukochani bohaterowie ze znanych filmów Disneya – są to między innymi Myszka Miki, Pluto, Kubuś, Mała Syrenka czy bohaterowie filmu „Toy Story”. Dzięki zanurzeniu w magiczny świat Disneya dzieci są bardziej zmotywowane do nauki, uczą się w sposób naturalny i szybciej przyswajają poznawany język.

Sale, w których prowadzone są kursy Disney English, są atrakcyjnie udekorowane postaciami Disneya i bogato wyposażone w materiały dydaktyczne. Meble i wyposażenie dostosowane są do potrzeb małych dzieci.

Wygląd sal to jeden z elementów, który wyróżnia zajęcia Disney English. Największe wrażenie wizualne robią zadania, które pojawiają się w trakcie lekcji. Oprogramowanie tablicy interaktywnej, wykorzystywanej podczas zajęć, zawiera bogactwo angażujących materiałów, w tym krótkie filmy, zadania, gry, piosenki i zabawy.

Program jest przemyślany i pozwala na spójne wykorzystanie różnych materiałów służących wprowadzaniu i utrwalaniu nowych zagadnień. Kiedy zajęcia dotyczą liczenia, dzieci uczą się na animowanej scenie z filmu, w której koty skaczą po dachach. Kolejny etap pracy nad liczebnikami odbywa się już w formie zabawy pluszakami.

Lekcje są różnorodne i dynamiczne, a nieodłącznymi elementami są gry językowe, piosenki, rymowanki, historyjki i filmy. Kluczowym filarem metody jest technika VEAR, kładąca nacisk na użycie różnorodnych bodźców wizualnych, muzyki, rytmu oraz gier i zabaw ruchowych wspomagających holistyczny rozwój dziecka.

W cenie kursu każdy uczeń otrzymuje duży pakiet materiałów – bajecznie kolorowe podręczniki, karty pracy czy gry planszowe. Za aktywność na lekcjach i prace domowe uczniowie otrzymują pieczątki i naklejki do specjalnego paszportu. Każde dziecko rozpoczynające kurs otrzymuje też niespodziankę – plecak z postaciami Disneya.

Całkowite zanurzenie

Dwoma istotnymi elementami metody Disney English jest Immersion Storytelling Approach (ISA), czyli całkowite zanurzenie się w języku, oraz traktowanie błędów jako naturalnego etapu w procesie nauczania języka obcego.

Metoda całkowitego zanurzenia w języku jest niezwykle skuteczną techniką, polegającą na tym, że na zajęciach mówi się tylko w języku angielskim. Dzieci odnajdują się w tym z łatwością, bo w taki sam sposób nabywają swój pierwszy język. Najmłodsi uczą się w znanym i bliskim im otoczeniu, dzięki czemu poznają język obcy w sposób naturalny.

Druga technika polega na tym, że błędy popełniane przez dziecko nie są korygowane natychmiast. – Tak się uczyło języków kiedyś – tłumaczy Marcin Majer. – Tak mnie uczono rosyjskiego i dlatego dzisiaj po rosyjsku nie mówię – dodaje. Teraz poprawia się błędy w bardziej delikatny sposób, często tak, że osoba poprawiana nawet nie zdaje sobie świadomie sprawy z tego, że została skorygowana, ale zapamiętuje właściwą konstrukcję. Nauczyciel często samą intonacją zwraca uwagę na to, że jakaś konstrukcja lub słowo są niepoprawne – wtedy cała grupa próbuje wymyślić prawidłowe rozwiązanie.

Uczniowie, nie klasa

Kolejnym kluczowym elementem metody Disney English jest indywidualne podejście biorące pod uwagę dojrzałość edukacyjną i wiek ucznia. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: 4–5 i 6–7 lat. Materiał na lekcji jest dostosowany do poziomu rozwoju umiejętności dziecka, naturalnych predyspozycji i zainteresowań.

Dzięki nauce w małych grupach (do ośmiorga dzieci) lektor ma więcej czasu dla każdego ucznia i jest w stanie dostosować materiał oraz tempo pracy na lekcji do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Materiał jest wprowadzany w sposób spiralny. Oznacza to, że na lekcji zarówno jest utrwalany materiał z poprzednich lekcji, jak i wprowadzane są nowe słownictwo i struktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń efektywnie zapamiętuje materiał i śmiało komunikuje się w języku angielskim.

Rodzice

Metoda opiera się też na regularnym kontakcie z rodzicami. Instrukcje w podręczniku zostały przygotowane w języku angielskim i polskim, dzięki czemu rodzic wie, jaki materiał został już zrealizowany, nawet jeśli nie zna angielskiego.

Dodatkowe materiały do pracy w domu, takie jak piosenki i gry, pozwalają na przeprowadzenie ciekawych zabaw językowych z dzieckiem. Rodzic otrzymuje także regularne raporty o postępach dziecka i zakresie przerobionego materiału, a także ma możliwość spotkań w dogodnym terminie z lektorem w szkole.

Każdy ma możliwość zapisania dziecka na bezpłatną lekcję próbną, dzięki której zarówno dzieci, jak i rodzice będą mieli okazję przekonać się na własne oczy, jak działa ta metoda.

