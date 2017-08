Konsultacje społeczne do projektu MEN ws. listy lektur obowiązkowych dla liceum i technikum potrwają do 18 sierpnia. W projekcie jako lektury obowiązkowe wymienione są m.in. utwory Marka Nowakowskiego, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk; nie ma m.in. wybranych wierszy Czesława Miłosza. Co ważne, nazwisko noblisty znajdowało się na liście opublikowanej przez resort pod koniec kwietnia.

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum jest częścią podstawy programowej do języka polskiego.

Do tej pory uwagi nadesłał jedynie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - wniósł o dopisanie do listy lektur obowiązkowych utworów Miłosza oraz "Sklepów cynamonowych" Bruno Schultza.

Miłosz pojawia się i znika...

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w projekcie podstawy programowej dla liceów i techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której będą się uczyć, oraz "rozszerzenia". Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego znalazły się lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony.

Właściwe konsultacje i uzgodnienia poprzedziły prekonsultacje. W ich wyniku pojawiły się m.in. zmiany w proponowanej liście lektur szkolnych. Zmniejszono m.in. liczbę lektur obowiązkowych - nie ma m.in. "Chmur" Arystofenesa, fragmentów "Wyznań" św. Augustyna, fragmentów "Żywotów świętych", "Księcia" Niccolo Machiavellego i wybranych wierszy Czesława Miłosza. Zmniejszono też liczbę wierszy Cypriana Kamila Norwida. Dodano za to wybrane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Jarosława Marka Rymkiewicza.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych ma obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w I klasie 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

MEN zapewnia: Miłosz będzie!

- Nie wyobrażamy sobie nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych bez twórczości Czesława Miłosza! Czesław Miłosz jako polski poeta i noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej. Twórczość Czesława Miłosza zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym - poinformowało PAP w środę biuro prasowe MEN.

Resort przypomniał, że projekt podstawy programowej wciąż jest konsultowany.

- W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej wymienione zostały wybrane wiersze Czesława Miłosza i innych poetów w wykazie lektur obowiązkowych do omówienia z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej - dodał resort.

Kontrowersje

Informacja o zniknięciu nazwiska Czesława Miłosza z listy lektur obowiązkowych dla szkół ponadpodstawowych wywołała lawinę komentarzy i ogromną krytykę pod adresem MEN. Szybko stał się to jeden z najpopularniejszych tematów, o których dyskutowano w mediach społecznościowych.

W Dniu Miłośników Książek słyszymy, że z podstawy programowej usunięto Miłosza.

Cóż, poeta pamięta.

"Możesz go zabić, narodzi się nowy". — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 9 August 2017

Skasowanie Miłosza z programu szkolnego jest logiczne. PIS, by utrzymać władzę bardzo długo, musi wychować kretynów. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 9 August 2017

Usuwanie noblistów ze szkół to 100% Rosja, ale legendzie Miłosza to zrobi +100. Ideologiczne szczurki podgryzające nogawki giganta. — Marcin Kwaśniewski (@SekretarzXXL) 9 August 2017

Strona Rządowego Centrum Legislacji, na której zawisł konsultowany projekt - już bez twórczości Miłosza na liście lektur - przestała działać.