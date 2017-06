Mamy do czynienia z wielką utratą pracy, mamy do czynienia z wielkim oszustwem ze strony minister Zalewskiej, dlatego zwracamy się, a by minister Zalewska poinformowała nas uczciwie: ilu nauczycieli straci pracę (w wyniku reformy), z iloma nauczycielami nie zostanie przedłużona praca, ilu nauczycieli zostanie wysłanych na emeryturę gdy tylko osiągną wiek emerytalny oraz ilu nauczycieli straci część etatu i będzie musiało żyć tylko za część pensji? - podkreśliła na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie Lubnauer.

Dodała, że ZNP zbiera informacje na temat tego jak wielu nauczycieli straci pracę w związku z nową reformą edukacji. - My uprzedzaliśmy o tym, mówiliśmy, że to jest kłamstwo, którym posługiwała się minister Zalewska, która uprzedzała, że nikt nie straci pracy, a wręcz będą nowe etaty - zaznaczyła Lubnauer.

Mamy do czynienia zarówno ze zwolnieniami i utratą części etatu jak i tym, że wielu nauczycieli, żeby mieć jeden etat będzie musiało chodzić po kilku szkołach, będzie musiało pracować w kilku placówkach. Będziemy mieli do czynienia z "latającymi" nauczycielami - ironizowała posłanka.

Według niej również wielu uczniów straci swoich nauczycieli, "którzy nerwowo szukając pracy rezygnują z pracy w gimnazjach, bo wiedzą, że będą one wygaszane w 2019 roku i szukają pracy w innych placówkach".

To wszystko jest efektem reformy edukacji. My uprzedzaliśmy, że również takie skutki będzie miała reforma edukacji. Minister Zalewska wtedy nas nie słuchała, nie traktowała nas poważnie. W tej chwili oczekujemy od niej poważnej uczciwej odpowiedzi jak wielu nauczycieli utraci swoje miejsca pracy - zaznaczyła Lubnauer.

8,9 tys. nauczycieli straci pracę od 1 września w związku z reformą edukacji, a 21,7 tys. nie będzie miało pełnego etatu - wynika z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w 14 województwach, przekazanych w środę PAP. Według ZNP, wśród 8933 nauczycieli, którzy stracą pracę, 4872 to osoby, które otrzymały zwolnienia, a 4061 to te, którym nie przedłużono umowy.

Jak poinformowała rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis, związek nadal zbiera informacje; w kolejnym tygodniu opublikuje dane z wszystkich 16 województw. Obecnie podane nie zawierają informacji z woj. zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane.