- To, co już wiemy, zadaje kłam twierdzeniom minister Anny Zalewskiej - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Największe zwolnienia mają być na Mazowszu, gdzie wypowiedzenia dostało już ponad 900 nauczycieli, a 689 nie przedłużono umowy, a także w Małopolsce – odpowiednio 400 i 710 osób.

W tej sytuacji zaapelował Broniarz o niezwłoczne rozpatrzenie przez Sejm obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji.

- Od ponad 45 dni marszałek Sejmu blokuje debatę na ten temat, innymi słowy sabotuje wniosek miliona obywateli o przeprowadzenie tegoż referendum. I to z powodów tylko sobie znanych, nie ma bowiem żadnych przesłanek ani formalnych, ani merytorycznych do tego, by w Sejmie nie przeprowadzić dyskusji na ten temat – przekonuje.