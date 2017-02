- Edukację seksualną zostawmy rodzicom – mówiła, w internetowej części programu "Gość Radia ZET", szefowa MEN Anna Zalewska.

Minister tłumaczy, że jeśli rodzice zauważą taką potrzebę - mogą zgłosić się i zasugerować nauczycielowi poruszenie tego tematu na lekcjach biologii. - To nie jest prawda, że na biologii nie będzie mowy o antykoncepcji – dodawała.

- Jeżeli mówimy o anatomii, cielesności i seksualności, to w sposób oczywisty nauczyciel rozmawia ze swoimi uczniami. To mądry człowiek, który potrafi w sposób wrażliwy zauważyć, jakie treści mają docierać do uczniów – przekonywała Anna Zalewska.