Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy.

Poniżej szczegółowe kalendarium zmian systemu edukacji:

- do 31 marca 2017 r. - rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; wcześniej muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, ma on 21 dni na wydanie opinii

- do 15 maja 2017 r. - dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy.

- od 1 września 2017 r. - rozpoczyna się przekształcanie 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, a zasadniczych szkół zawodowych w 2-letnie szkoły branżowe I stopnia; nie ma I klas w gimnazjach, jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV i VII szkół podstawowych oraz I klasach szkół branżowych

- od 1 września 2018 r. w gimnazjach nie ma klas I i II

- wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów III klas gimnazjów; pierwszy egzamin ósmoklasisty (składać się na niego będą trzy obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki).

- wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły średniej. W 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą dwa pełne roczniki uczniów: ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową.

- od 1 września 2019 r. - ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika (uczyć się w nich będą uczniowie po 8-letniej podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach będą uczniowie po gimnazjach; ich liceum nadal będzie 3-letnie, a technikum 4-letnie)

- 1 września 2019 r. - z systemu edukacji znikają gimnazja

- wiosna 2022 r. - ostatni raz w liceach przeprowadzana jest matura na "starych zasadach"

- wiosna 2022 r. - pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej formule (do trzech egzaminów z języka polskiego, języka obcego i matematyki dojdzie jeszcze jeden z przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii)

- wiosna 2023 r. - maturę zdawać będzie pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli się w 4-letnim liceum oraz ostatni rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum

- wiosna 2024 r. - maturę zdawać będzie drugi rocznik abiturientów z 4-letniego liceum oraz pierwsze roczniki z 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.