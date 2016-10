To święto (...) tych, którzy uczą. Pełnią niezwykle odpowiedzialną, ale jakże piękną misję. Bycie nauczycielem to jest służenie. To jest misja, to jest powołanie - powiedziała w piątek premier.

Zaznaczyła, że Dzień Edukacji Narodowej to także święto tych, którzy odbierają wiedzę od nauczycieli. Zdobywają przygotowanie do swoich przyszłych zawodów, uczą się ciekawości świata, uczą się poznawać świat, radzić sobie z trudnościami, ale także uczą się tego, co w życiu najważniejsze: poczucia odpowiedzialności, poczucia patriotyzmu, bycia po prostu dobrym człowiekiem - podkreśliła Szydło.

Pogratulowała uczniom, którzy odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wierzę głęboko, że to dopiero początek sukcesów, jakie się przed wami otwierają. Wierzę głęboko w to, że dzisiejszy dzień zmotywuje was, aby jeszcze wyżej się wspinać w tej drodze w poznawaniu świata i odkrywania świata i czynienia tego świata lepszym - mówiła do nich.

Skomentowała też rządowe plany reformy edukacji. Ma ona poprawić nie tylko system szkolny - dając lepszą i bezpieczniejszą szkołę uczniom - ale przede wszystkim ma służyć temu, by zawód nauczyciela był szanowany i żeby nauczyciele mogli godnie żyć i pracować - mówiła w piątek premier Beata Szydło. Ta służba wymaga od wszystkich nas, którzy odpowiadają za organizację polskiej oświaty, za edukację, byśmy dołożyli wszelkich starań, by te zmiany, które w tej chwili chcemy wprowadzić, były zmianami poprawiającymi nie tylko system szkolny, nie tylko dającymi lepszą bezpieczniejszą szkołę uczniom - powiedziała Szydło, nawiązując do planowanej reformy systemu szkolnictwa.

Zgodnie z propozycją rządu od 2017 roku funkcjonować mają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych; zlikwidowane zostaną gimnazja

Z okazji święta wszystkich pracowników oświaty w kancelarii premiera odbywa się uroczystość wręczenia nauczycielom i pedagogom odznaczeń państwowych oraz Stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.