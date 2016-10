"Kiedy Wasi rodzice lub dziadkowie mogli oglądać trzynastoletniego chłopaka, występującego razem ze swym z bratem w znanej bajce na ekranie kinowym i telewizyjnym, nie przypuszczali, że patrzą na przyszłego działacza politycznego Polski konspiracyjnej i opozycyjnej, jednego z przywódców związku zawodowego, do którego zapisze się dziesięć milionów Polaków, polityka, prezydenta naszej stolicy i w końcu naszego państwa" – można przeczytać w piśmie Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów gimnazjów. "Może i Wy jesteście ciekawi (...) dlaczego do dziś jego osoba budzi wśród Polaków zainteresowanie i duże emocje?", zachęca też.

Czytaj więcej Papież, Piłsudski i Kaczyński jako "twórcy Polski porozbiorowej". Kontrowersyjna gazetka szkolna

Konkurs ma na celu "popularyzację wiedzy o najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej" i "wiedzy o Lechu Kaczyńskim". Jedną z proponowanym lektur jest znajomość jego biografii politycznej, obok wywiadów z członkami jego rodziny oraz książek m.in.: Sławomira Cenckiewicza, Piotra Semki, Piotra Legutki, Michała Karnowskiego.

Wiadomo już też, że w jury zasiądą m.in. redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz i prawicowy publicysta Łukasz Warzecha. Ten ostatni zastrzegł jednak na Facebooku, że kurator oświaty "umieścił go w składzie Komisji Konkursowej bez jego wiedzy i zgody". Laureatów konkursu poznamy 31 maja 2017 roku.

Mottem konkursu są dwa cytaty: "Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie" (fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida) i "Jaką krzywdę wyrządziłeś Ojczyźnie Panie Prezydencie" (fragment wiersza jezuity Mirosława Paciuszkiewicza).