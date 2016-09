MEN zamierza zlikwidować gimnazja, i wprowadzić 8-letnią podstawówkę oraz 4-letnie gimnazjum. Oto niektóre z zagrożeń, które mogą pojawić się podczas wprowadzania reformy.

Szary rynek przyjęć do VII klasy, czyli poszukiwanie miejsca w szkołach dla obecnych szóstoklasistów we wrześniu 2017 roku

Część uczniów, jeżeli chodziła do podstawówki połączonej z gimnazjum nie będzie miała problemu. We wrześniu 2017 roku zostanie w tym samym budynku, być może zmieni wychowawcę, ale niewiele się dla nich zmieni. Problemu nie będą mieli także ci, których podstawówki tak się zorganizują, że stworzą u siebie klasy VII – wtedy zostaną w tej samej szkole. Jednak istnieje taka grupa szkół, które uznają, że nie mogą stworzyć miejsca dla kolejnego rocznika. Uczniowie oczywiście będą mieli zagwarantowane miejsce w rejonie. Najprawdopodobniej stworzone zostaną w pobliskim gimnazjum. Pójdą do nowego budynku, będą mieli lekcje z nowymi nauczycielami. Problem nie polega na tym, że będą musieli zmienić miejsce. Tylko na tym – że może rozpocząć się nieformalny wyścig po miejsca do lepszych szkół, tyle, że bez oficjalnych kryteriów przyjęć. Uczeń nie będzie musiał iść do VII klasy w rejonowym budynku gimnazjum, będzie mógł pójść do innej szkoły. Ta jednak nie ma obowiązku go przyjąć. A kryteria rekrutacji będą ustalane przez dyrektorów.

Czytaj więcej Reforma edukacji. Zalewska: Koniec gimnazjów, będą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika

Wyścig o miejsca w szkole ponadgimnazjalnej w 2019 roku, czyli potencjalny problem dla obecnych VI-klasistów i uczniów I gimnazjum

We wrześniu 2019 o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej będą się ubiegać dwa roczniki. Jeden to ósmoklasiści, pierwszy rocznik kończący szkołę podstawową zgodnie z nową reforma. Drugi rocznik, to ostatni rocznik gimnazjum. Jak przyznaje pani minister edukacji do szkół ponadgimnazjalnych o miejscach ubiegać się będzie 700 tys. dzieci, czyli dwa razy więcej niż jest obecnie na poszczególnych etapach edukacji.

I choć ostatni gimnazjaliści zostaną m.in. w liceum o rok dłużej, i będą się uczyć według innej podstawy programowej, to jednak i tak będą ubiegać się o miejsce w tej samej szkole, co ich młodsi koledzy. - Wynika z tego, że szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej maleją o 50 proc. dla obu roczników. Zastanawiam się czy można w przypadku, że zostałoby to wprowadzone zaskarżyć tę ustawę do TK jako ograniczającą szanse edukacyjne dwóch roczników i tym samym traktując w nierówny sposób obywateli – uważa jeden z rodziców. Zaś wiceprezydent Warszawy przyznaje, że łatwo nie będzie. - Szacujemy, że w 2019 r. będzie w Warszawie ponad 46 tys. kandydatów do szkół średnich, co wynika z kumulacji dwóch roczników i rosnącej demografii – mówił w wywiadzie dla „GW”. I dodawał, że konkurencja do najlepszych szkół będzie dwukrotnie większa.

Powrót z gimnazjum do podstawówki, czyli problem dla ucznia, który nie zda w gimnazjum

Uwaga – gimnazjalisto, jeżeli powinie ci się noga i nie zdasz do następnej klasy, to wracasz do podstawówki. To może oznaczać, że jeżeli nawet uczeń, który jeździł do innej dzielnicy czy wręcz miejscowości do gimnazjum będzie musiał wrócić do starych murów, do szkoły rejonowej.

Oto szczegóły:



- uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;

- uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;

- uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Popołudniowy WF, czyli problem dla tych, co mają daleko do szkoły

W podstawówce uczniowie, jak i teraz, będą mieli obowiązkowe cztery godziny WF. Jednak uwaga – MEN zamierza umożliwić samorządom organizowanie tej czwartej godziny po lekcjach. Po południu w jednej z sal podstawówek znajdujących się pod opieką danego samorządu. Zaś nauczyciel może wymyśleć, jaki będzie charakter tych lekcji: np. siatkówka czy siłownia. Powód? Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji – tłumaczy, że chce uczniów wygonić sprzed komputerów i zagwarantować im możliwość zajęć sportowych po południu.

Co z tymi dziećmi, które mają zajęcia dodatkowe? Albo tymi, którzy mieszkają daleko? I tak będą musieli wrócić do domu i później znów przyjechać na WF, bo będzie obowiązkowy. Minister co prawda uspokaja, że to tylko możliwość i nie będzie obowiązku wprowadzania takiej organizacji zajęć wychowania fizycznego, ale decydować o tym będzie samorząd. Nie rodzice czy uczniowie.